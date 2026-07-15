Botafogo acerta venda de Newton para o São Paulo

O São Paulo concluiu a contratação do volante Newton, de 26 anos, que estava no Botafogo. O atleta já está desde a última quinta-feira (9), na capital paulista, onde já conheceu os novos companheiros.

O acordo estabelecido entre os clubes foi de forma diferente da habitual. Inicialmente o clube paulista não terá que fazer nenhum pagamento para adquirir o volante.

A definição financeira da negociação está ligada ao futuro do zagueiro Nahuel Ferraresi, emprestado pelos paulistas ao Alvinegro, até o fim de 2026. Ao término do vínculo, a diretoria carioca decidirá se exercerá ou não a opção de compra do defensor venezuelano.

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Caso o Botafogo opte por manter Ferraresi em definitivo, os clubes compensarão os valores envolvidos. Se o zagueiro retornar ao São Paulo, o Tricolor ficará obrigado a adquirir os direitos de Newton por 3,5 milhões de euros (R$ 20,4 milhões na cotação atual), quantia que será paga de forma parcelada ao longo do contrato.

Newton foi revelado pela Jacuipense e chegou ao Glorioso em 2022, para jogar na equipe sub-23 do clube. Pelo time principal, entrou em campo em 74 partidas e marcou dois gols.