França pretende anunciar Zidane como novo técnico logo após o fim da Copa

Zidane é um ex-jogador que acumula três vitórias na Liga dos Campeões pelo o Real Madrid - Foto: Reprodução

Zidane é um ex-jogador que acumula três vitórias na Liga dos Campeões pelo o Real Madrid - Foto: Reprodução

Após ser eliminada da Copa do Mundo de 2026, a França também deverá se despedir do seu técnico Didier Deschamps, que comandou a equipe por 14 anos direto. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Fabrizio Romano, a seleção francesa deseja formalizar a contratação do ídolo Zinedine Zidane como novo técnico do elenco assim que o torneio terminar no dia 19 de julho.

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A saída do técnico Deschamps já estava confirmada desde o início do mundial. Ele trabalhou com a equipe no últimos 14 anos e foi vencedor do título da Copa de 2018. O comandante da equipe também foi vice-campeão na Eurocopa de 2016 e na Copa do Mundo de 2022.

Mesmo estando no hall de lendas como Zagallo e Franz Beckenbauer, e conquistando o feito de ser campeão do mundo como atleta e treinador, Deschamps deixará o comando da seleção francesa em baixa e não no auge, decepcionando os seus torcedores, visto que não conquistou diversos títulos com uma geração considerada história pela França.

Zidane é um ex-jogador que acumula três vitórias na Liga dos Campeões pelo o Real Madrid, o atleta só jogou pelo clube espanhol, ele deve ser oficializado logo após o término desta edição da Copa do Mundo.

Eliminada na semifinal pela equipe da Espanha, a França disputará o terceiro lugar neste sábado (18).