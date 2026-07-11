Cinco suspeitos são presos e um fica ferido em duas ações da PM na Zona Norte de Niterói

O combate ao crime movimentou a tarde desta sexta-feira (10) na Zona Norte de Niterói. Em duas ações distintas realizadas por policiais militares do 12º BPM, nos bairros do Fonseca e do Cubango, cinco suspeitos foram presos e um ficou ferido após confronto com os militares.

A primeira ocorrência aconteceu na comunidade do Juca Branco, no Fonseca. Durante patrulhamento de rotina, os policiais avistaram quatro homens em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação da equipe, os suspeitos abriram fogo contra os militares, dando início a uma troca de tiros.

Após o confronto, dois homens foram presos, um conseguiu fugir e outro foi baleado. O ferido foi socorrido para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, onde permaneceu sob cuidados médicos. Com os presos, os policiais apreenderam uma pistola e um rádio transmissor. A ocorrência foi encaminhada para a 78ª DP (Fonseca).

Leia também:

Brasileiro é preso na França após barco com uma tonelada de cocaína ser interceptado

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 20 milhões neste sábado

Já na comunidade do Serrão, no Cubango, outros três suspeitos foram presos durante uma operação da PM para reforçar o combate ao crime organizado. Segundo a corporação, os policiais realizavam um cerco tático na região quando foram recebidos a tiros por um grupo de criminosos.

Durante o confronto, os suspeitos recuaram para o interior da comunidade, permitindo o avanço das equipes. Dois homens foram detidos com um rádio transmissor. De acordo com a polícia, as armas utilizadas por eles foram descartadas antes da abordagem.

O terceiro suspeito conseguiu fugir inicialmente e invadiu uma residência na Travessa Dona Júlia, onde tentou se esconder e manteve uma família sob ameaça, incluindo um bebê de colo. Após cercarem o imóvel com apoio de equipes de reforço, os policiais negociaram a rendição do homem, que acabou se entregando. Com ele, foi apreendida uma pistola.

Os três suspeitos também foram levados para a 78ª DP (Fonseca), onde a ocorrência foi registrada.