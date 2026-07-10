Hospital de Maricá realizou mais de 170 mil procedimentos oftalmológicos

O serviço começou a funcionar em 13 de maio de 2025 e realizou a primeira cirurgia dez dias depois - Foto: Divulgação/Prefeitura de Maricá

O serviço começou a funcionar em 13 de maio de 2025 e realizou a primeira cirurgia dez dias depois - Foto: Divulgação/Prefeitura de Maricá

Há pouco mais de um ano, Maricá passou a contar com o primeiro serviço municipal de oftalmologia da cidade. Desde então, o espaço instalado no Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara realizou 4.878 cirurgias, 21.098 atendimentos ambulatoriais e 146.005 exames, ampliando o acesso da população a consultas, exames e procedimentos especializados sem a necessidade de deslocamento para outros municípios.

No Dia Mundial da Saúde Ocular, celebrado nesta sexta-feira (10/07), os números reforçam o impacto da ampliação da assistência especializada no município e evidenciam o avanço da rede pública de saúde na oferta de atendimento oftalmológico.

O serviço começou a funcionar em 13 de maio de 2025 e realizou a primeira cirurgia dez dias depois. Desde então, passou a oferecer consultas, exames diagnósticos e procedimentos cirúrgicos oftalmológicos em um único espaço, ampliando a capacidade de atendimento da rede municipal e reduzindo a demanda reprimida.

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Entre as cirurgias realizadas no período, o maior volume foi de catarata com implante de lente intraocular, com 3.606 procedimentos. Também foram realizados 494 tratamentos de pterígio, 465 procedimentos com laser e 276 aplicações intravítreas, utilizadas no tratamento de doenças da retina.

Na área ambulatorial, o hospital contabilizou mais de 5 mil revisões pós-operatórias, além de atendimentos especializados em retina, córnea e glaucoma. Já os exames mais realizados foram biomicroscopia de fundo de olho (23.471), ceratometria (19.181) e tonometria (18.201), fundamentais para o diagnóstico e acompanhamento de doenças que podem comprometer a visão.

Atendimento especializado fortalece a rede municipal

O secretário municipal de Saúde, Marcelo Velho, destaca que a oferta do atendimento no próprio município facilita o acesso da população aos cuidados com a visão e amplia a capacidade de atendimento da rede pública.

“É muito importante que a população tenha acesso ao atendimento oftalmológico especializado sem precisar se deslocar para outros municípios. Esse serviço fortalece a rede municipal de saúde, amplia o acesso ao diagnóstico e ao tratamento e contribui para a prevenção da perda da visão.”

A diretora-geral do Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, Ana Paula Silva, afirma que a implantação do serviço representou um avanço importante para a assistência especializada no município.

“A implantação do serviço de Oftalmologia no Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara representa um importante avanço na ampliação da assistência especializada em Maricá. Com essa estrutura, conseguimos oferecer um atendimento mais ágil, seguro e humanizado, reduzindo o tempo de espera para consultas, exames e procedimentos oftalmológicos, além de fortalecer a capacidade resolutiva da nossa rede de saúde.”

Como funciona o acesso

Os pacientes são encaminhados pelas Unidades de Saúde da Família (USFs) para a Central Municipal de Regulação, responsável pelo agendamento das consultas, exames e cirurgias, com prioridade para os casos de maior gravidade.

Todos os procedimentos cirúrgicos são realizados sob sedação, monitoramento contínuo e acompanhamento de anestesiologista, seguindo protocolos de segurança e assistência especializada.