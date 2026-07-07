Ataques racistas direcionados ao Mbappé geram confusão e indignação nas redes sociais; entenda o caso

Kylian Mbappé decidiu se manifestar em seu perfil do X e se posicionar contra os ataques criminosos da senadora - Foto: Reprodução

Kylian Mbappé decidiu se manifestar em seu perfil do X e se posicionar contra os ataques criminosos da senadora - Foto: Reprodução

Após a França eliminar a seleção paraguaia nas oitavas de final da Copa do Mundo no último sábado (05), a equipe sul-americana não aceitou muito bem a derrota, desencadeando debates nas redes sociais. Durante a partida, o capitão do time francês, Kylian Mbappé, foi provocado e teve que lidar com ações violentas em campo, no entanto, o atleta não se calou e reagiu.

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Com a eliminação, não foi só a seleção que reagiu negativamente ao resultado. Após Mbappé marcar o gol da vitória francesa, a senadora paraguaia Celeste Amarilla acabou deixando o “fair play” de lado e proferiu ataques racistas contra o atacante e artilheiro da competição.

Nesses ataques criminosos, feitos através de seu perfil na internet, Celeste afirmou que Mbappé era um "camaronês colonizado fazendo um grande esforço para parecer francês “ e que ele merecia apanhar dos jogadores paraguaios em campo após o final do jogo. A senadora foi além e finalizou os ataques racistas falando que a coisa mais instruída que o atacante ouviu foram chimpanzés.

Depois da repercussão dos insultos nas redes sociais, internautas se revoltaram e repudiaram a atitude da figura política do Paraguai. Esse movimento conseguiu que autoridades e organizações esportivas saíssem em defesa do francês e buscassem justiça, para que o crime não passasse despercebido.

Réplica do Jogador

Com toda a repercussão do caso, Kylian Mbappé decidiu se manifestar em seu perfil do X e se posicionar contra os ataques criminosos da senadora. Deixando claro a gravidade da situação e das declarações.

“Madame Celeste Amarilla, você é uma mulher desprezível e indigna de sua função. Você não representa o Paraguai, esse país que transpirou paixão e honra ao longo de toda a competição. Por sua inconsciência e seu racismo descomplexado, o mundo inteiro já esqueceu o percurso e o esforço histórico que seus jogadores realizaram durante esta copa do mundo, dando lugar a uma senhora incompetente que oferece a pior imagem possível de seu país. Eu nunca deixarei que pessoas como ela tenham a liberdade de propagar seu ódio e seu racismo pelo mundo.”, respondeu o segundo maior artilheiro da história da Copa do Mundo.

Tréplica da Figura Política Paraguaia

Mesmo após ser repreendida e apontada como uma criminosa, Celeste não aceitou as notas de repúdio direcionadas a ela e deixou claro não ver um problema com as suas afirmações, defendendo que o problema dela é exclusivo com o Mbappé.

Ela publicou uma carta aberta direcionada ao atacante francês exigindo um pedido de desculpas do jogador, afirmando ter sido vítima de violência de gênero em razão da resposta pública recebida. E caso o seu pedido não seja acatado, ela irá processar o atleta.

“Agora, exijo que você se retrate também e que me peça desculpas. Eu também não tolerarei sua violência; você não me conhece, não tem ideia de quem eu sou e não tem direito algum de dizer que EU SOU UMA MULHER DESPREZÍVEL, INDIGNA DA FUNÇÃO QUE EXERÇO. Sou Senadora da Nação Paraguaia eleita por votos; antes fui Deputada Nacional também eleita por votos, por milhões de paraguaios e paraguaias que votaram em mim e me consideram sua voz.”, escreveu a senadora em um trecho da carta.

Apoio ao atleta por parte de seu país natal

O caso gerou indignação nacional na França, torcedores, políticos e entidades esportivas, todos demonstraram apoio a Mbappé. Uma das declarações a seu favor foi da ministra dos Esportes francesa que afirmou que as publicações eram "abjetas" e "racistas". Já a Federação Francesa de Futebol informou publicamente que pretende acionar o Ministério Público francês.

“As declarações racistas da Senadora paraguaia Celeste Amarilla contra Kylian Mbappé são totalmente repugnantes e inaceitáveis. Como se pode proferir um discurso desses? Essas declarações são criminosas e condenáveis. Elas devem ser processadas aqui como em qualquer outro lugar. A FFF está procedendo a uma denúncia ao Ministério Público para fins de persecução judicial”, afirmou a entidade em nota publicada.

O presidente da França também se manifestou sobre o caso. "Mais um gol para Kylian Mbappé. Contra o racismo desta vez. Todo o meu apoio. Quando as palavras sujam, nossos valores respondem: dignidade, respeito, fraternidade”.

Kylian Mbappé é um cidadão francês nascido em Paris, no ano de 1998 e foi criado na periferia da cidade. O atleta é filho de pai camaronês e mãe franco-argelina. Sua carreira se iniciou bem cedo, durante a sua infância, nas categorias de base do AS Bondy antes de se destacar no AS Monaco. Em 2017, o atacante foi contratado pelo clube Paris Saint-Germain, instituição onde conquistou diversos títulos nacionais e consagrou-se como o maior artilheiro da história do clube. Em 2024, ele foi transferido para o clube espanhol Real Madrid.

Já pela seleção da França, Mbappé foi campeão da Copa do Mundo de 2018, com apenas 19 anos, e foi vice-campeão em 2022. Tornando-se um dos nomes mais importantes no setor esportivo da sua geração.