Jornal português destaca Vini Jr. e o coloca na seleção da fase de grupos da Copa do Mundo
Com o saldo de quatro gols, o atacante do Real Madrid é o artilheiro da equipe brasileira na competição
O atacante brasileiro Vini Jr. foi citado na seleção ideal da fase de grupos feita pelo jornal português 'A Bola'. O artilheiro do Brasil na Copa do Mundo formaria o trio ofensivo ao lado de Messi e Mbappé. O critério escolhido pelo veículo de comunicação foi a consistência nas atuações e a minutagem dos jogadores na primeira fase do torneio.
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“Outro que parece ter na seleção o papel que lhe assenta que nem uma luva. Curiosamente, não tendo Mbappé ao seu lado. Vini Jr está solto e cheira o perigo a cada esquina”, afirmou 'A Bola'.
De acordo com as análises e escolhas do jornal português, o time seria composto por: Eloy Room; Hakimi, Van Hecke, Diney Borges e Cucurella; Modric, Pape Gueye e Trossard; Messi, Mbappé e Vini Jr.
O Brasil retorna a campo na tarde desta segunda-feira (29), em busca de uma vaga nas oitavas de final da competição, contra o Japão, às 14h, pela fase de mata-mata da Copa do Mundo. Caso o jogo termine empatado, a decisão será na prorrogação. Se o empate persistir, a vaga será decidida nos pênaltis.