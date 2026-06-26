Copa do Mundo: Japão pode ficar sem dois titulares no elenco para encarar o Brasil no próximo jogo do torneio

O Japão pode enfrentar problemas durante a preparação e escalação dos jogadores para o confronto contra o Brasil na segunda fase da Copa do Mundo, que acontece nesta segunda-feira (29). A situação física do zagueiro Itakura e do meia-atacante Kubo preocupa a comissão técnica da seleção japonesa. Os dois atletas têm chances de ficar de fora da partida.



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Na partida que garantiu a classificação do Japão, realizada na noite desta quinta-feira (25), o zagueiro Itakura precisou ser substituído durante o segundo tempo após sentir dores. Apesar do incômodo, o atleta saiu correndo de campo, indicando que a lesão não foi grave.

Já o meia-atacante Kubo se lesionou na estreia da equipe japonesa na competição, quando sofreu um choque com um jogador da seleção holandesa e sentiu dores no joelho esquerdo. Ele está focado na recuperação e nem viajou com o restante da equipe para os outros jogos da fase de grupos. Com isso, também não deve viajar para o confronto contra o Brasil.

A Seleção Brasileira e a Seleção Japonesa se enfrentarão na próxima segunda-feira (29), em Houston, pela fase eliminatória da competição. O vencedor avançará para as oitavas de final. Caso haja empate, o jogo irá para a prorrogação. Se, ainda assim, o placar permanecer empatado, a vaga será definida por meio de pênaltis.