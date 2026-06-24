Técnico da seleção da Escócia faz elogios a Vini Jr durante coletiva

O comandante da equipe escocesa, Steve Clarke, fez diversos elogios direcionados ao camisa 7 da seleção brasileira, Vini Jr. Durante a entrevista coletiva que aconteceu nesta terça-feira (23), o técnico destacou que o atacante é um importante jogador. Além dos elogios, Clarke também pontou algumas características do atleta, como a sua versatilidade de conseguir jogar por dentro e por fora.

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"Acho que ele é um jogador especial. Eu fui um lateral quando jogava. Ele é o tipo de ponta que você não gostaria de enfrentar. Ele também pode jogar pelo meio. Então, nós precisamos estar cientes que Vini Jr pode jogar por fora, pode jogar pelo meio. Ele é uma ameaça, tem ritmo, é um bom finalizador, é um jogador top. Se continuar assim, vamos falar sobre como Vini Jr é uma das superestrelas no futuro", afirmou Steve Clarke.

O Brasil e a Escócia irão se enfrentar em campo nesta quarta-feira (24), às 19h, no estádio Hard Rock Stadium, localizado em Miami, nos EUA. O confronto é o último da fase inicial da Copa do Mundo do Grupo C.

A seleção brasileira está na liderança do chaveamento, com quatro pontos. Já a Escócia está na terceira posição do grupo, com três pontos.