Seleção brasileira faz último treino antes de última partida pela fase de grupos

A seleção brasileira realizou o seu último treino de preparação, na manhã desta terça-feira (23), para enfrentar a Escócia no último jogo pela fase de grupos da Copa do Mundo. O treinamento teve a presença do goleiro Alisson, que havia sido poupado das atividades físicas que aconteceram nesta segunda-feira (22). Além da participação do Neymar, que tem grandes chances de ser relacionado para o próximo jogo.

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No entanto, o torcedor ainda tem uma grande dúvida em relação a quem irá substituir o Raphinha, que sofreu uma lesão muscular na coxa direita na vitória por 3 a 0 contra o Haiti. Alguns dos nomes citados são Luiz Henrique, Rayan e Endrick, além de Gabriel Martinelli, que também corre por fora.

Na finalização desta fase inicial da competição, os jogadores e comissão técnica saem de Nova Jersey em direção para Miami durante a tarde. O confronto acontecerá nesta quarta-feira (24), às 19h, no estádio Hard Rock Stadium.

O Brasil está com a classificação para o mata-mata encaminhada e está na liderança do Grupo C, com quatro pontos no total, empatado com o Marrocos que está em segundo lugar. O rival do próximo jogo, Escócia, está em terceiro na tabela do grupo, com três ponto e o Haiti está em último com a pontuação zerada.