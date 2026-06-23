Argentina, França e Noruega vencem e garantem vaga na próxima fase da Copa do Mundo

Com os dois gols de hoje, Messi se torna o maior artilheiro da história das Copas com 18 gols - Foto: Divulgação/Site da FIFA

Com os dois gols de hoje, Messi se torna o maior artilheiro da história das Copas com 18 gols - Foto: Divulgação/Site da FIFA

As seleções da Argentina, França e Noruega confirmaram nesta segunda-feira (22) a classificação para a fase eliminatória da Copa do Mundo de 2026. Com a segunda vitória em dois jogos, os três times chegaram aos seis pontos e asseguraram presença no mata-mata com uma rodada de antecedência.

Messi faz história e coloca a Argentina nas oitavas

Atual campeã mundial, a Argentina derrotou a Áustria por 2 a 0, em Arlington, e manteve os 100% de aproveitamento no Grupo J. O grande nome da partida foi Lionel Messi, autor dos dois gols do confronto.

Além de garantir a classificação argentina, Messi alcançou um marco histórico ao se tornar o maior artilheiro da história das Copas do Mundo, chegando a 18 gols e superando o alemão Miroslav Klose. O camisa 10 ainda desperdiçou um pênalti no início do jogo, mas se recuperou e decidiu a partida com dois gols.

Com seis pontos e saldo positivo de cinco gols, a Argentina lidera o Grupo J e chega à última rodada já classificada.

França domina o Iraque e também avança

No Grupo I, a França confirmou seu favoritismo ao vencer o Iraque por 3 a 0. A partida teve uma longa interrupção por causa de tempestades, mas isso não impediu o domínio francês.

O destaque foi Kylian Mbappé, que marcou duas vezes em sua 100ª partida pela seleção francesa. Ousmane Dembélé completou o placar. Com o resultado, os franceses chegaram a seis pontos e asseguraram presença na próxima fase.

A equipe comandada por Mbappé soma agora duas vitórias consecutivas, após ter derrotado Senegal na estreia, e disputará a liderança do grupo na última rodada diante da Noruega.

Haaland lidera classificação inédita da Noruega

Também pelo Grupo I, a Noruega venceu Senegal por 3 a 2 em uma das partidas mais emocionantes do dia. A equipe nórdica contou mais uma vez com o brilho de Erling Haaland, autor de dois gols, enquanto Marcus Pedersen marcou o outro tento norueguês.

Os senegaleses reagiram com dois gols de Ismaïla Sarr, mas não conseguiram evitar a derrota. Com o triunfo, a Noruega alcançou seis pontos e garantiu sua primeira classificação para a fase eliminatória de uma Copa do Mundo em 28 anos.

A vitória também colocou Haaland entre os principais artilheiros do torneio, reforçando o excelente momento da seleção norueguesa.

Após os resultados desta segunda-feira, França e Noruega lideram o Grupo I com seis pontos cada, enquanto a Argentina lidera o Grupo J, também com seis pontos. As três seleções já não podem ser ultrapassadas por mais de um adversário em seus grupos e, por isso, asseguraram matematicamente a classificação para a próxima fase da Copa do Mundo.