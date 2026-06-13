Copa 2026: Bloco de Niterói 'invade' Nova Iorque em grande Carnaval pelo Brasil (Vídeos)

Juntos e misturados! Que o futebol e samba são duas das maiores paixões dos brasileiros, todo mundo sabe! Em plena Copa do Mundo, poder 'abraçar' o próximo e adicionar a tudo isso o grande amor e a devoção pelo Brasil é o que faz a diferença. Que o digam os integrantes do Bloco Carnavalesco Vai Tomar no Cooler'. De Santa Rosa, Niterói, no RJ, eles comandaram um animado 'esquenta' na famosa Time Square, no 'coração' de Nova Iorque, nos Estados Unidos, junto com outros amigos brasileiros, em imagens que logo ganharam, em grande escala, o mundo virtual.

Leia também:

Vovô Anésio, influenciador digital, morre aos 88 anos neste sábado (13)

Segurança: Tecnologia e inteligência ajudam a identificar moto usada em roubos em Maricá

Foi um grande 'esquenta', com muito samba e outras músicas brasileiras, organizado na última sexta-feira (12), em prol do sucesso da seleção, que estréia hoje, na Copa 2026, contra o Marrocos, no Estádio de Nova Jersey, às 19h, pelo Grupo C. O presidente do bloco. o advogado niteroiense Sérgio Fernandes, que atua na área Cível, faz ponte área com frequência ao exterior, a trabalhos em prol de seus clientes. E dessa vez, procurou unir o útil ao agradável, conciliando a rotina profissional com o lazer e o samba, uma de suas grandes paixões.

Sérgio Fernandes é o presidente do bloco 'Vai Tomar no cooler' | Foto: Divulgação/Vai Tomar no Cooler

Com a camisa do 'Vai Tomar no Cooler' usada no Carnaval de 2026 e o inseparável chocalho, ele engrossou o coro em uma animada roda de samba na Time Square, atraindo rapidamente outros brasileiros e até torcedores de outros países. "Advogo para brasileiros que tem negócios nos Estados Unidos e também para pessoas do nosso país que vieram morar aqui e também mantém atividades comerciais e imóveis no Brasil. Pessoas ligadas a nós e ao bloco aproveitaram essa mobilização formada a partir da Copa 2026 e estamos aqui, mostrando um pouco da nossa agremiação", afirmou Sérgio, que periodicamente viaja a trabalho, tanto para os EUA como para a Europa.





Batucada mobilizou outros brasileiros e até torcedores de outros países Divulgação/Vai Tomar no Cooler

Autor: Divulgação/Vai Tomar no Cooler

Carnaval - A aparição na Time Square já é parte integrante do trabalho em prol do Carnaval de 2027. A agremiação já integra o circuito oficial de blocos na folia em Niterói, organizado conjuntamente pela Prefeitura de Niterói, através da Empresa pública Niterói, Lazer e Turismo (Neltur) e a Comissão Especial criada pelo governo municipal para gerir essas atividades.

Origens - O "Vai Tomar no Cooler" é o herdeiro e a evolução do sucesso do Bloco "Vai e Vem de Santa Rosa", fundado em 26 de Novembro de 2017. O público, que já era fiel ao antigo bloco, clamou por uma identidade mais moderna e descontraída, resultando na transformação que hoje dita o ritmo da folia na região, segundo seus integrantes.





Músicas brasileiras foram cantadas Divulgação/Vai Tomar no Cooler

Autor: Divulgação/Vai Tomar no Cooler

No Carnaval de 2026, a 'folia sem frescura', nome dessa edição na folia, cerca de mil pessoas compareceram à Praça Raul de Oliveira Rodrigues, no Largo do Marrão, para acompanhar o evento. A página da agremiação no Instagram é https://www.instagram.com/vaitomarnocoolerbloco/