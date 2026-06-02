Uniforme usado pelo Rei Pelé no final da Copa do Mundo de 1958 será leiloado nos Estados Unidos

A camisa poderá ser vista pelo público a partir do dia 1° de julho, na sede da casa de leilões, a Breuer Building, localizado em Manhattan - Foto: Reprodução/Instagram

A camisa poderá ser vista pelo público a partir do dia 1° de julho, na sede da casa de leilões, a Breuer Building, localizado em Manhattan - Foto: Reprodução/Instagram

A camisa usada por Pelé na primeira final de Copa do Mundo vencida pelo Brasil, em 1958, está prevista para ser exibida ao público nesta terça-feira (2), antes de ser leiloada em Nova York, nos Estados Unidos.

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O rei do futebol marcou dois dos cinco gols na vitória de 5 a 2 da seleção brasileira contra a Suécia, país-sede da competição naquele ano. Com apenas 17 anos, Pelé foi o jogador mais novo a fazer um gol em uma final de Copa do Mundo.

O leilão será organizado e realizado pela Sotheby's, uma empresa famosa por leilões de itens raros e luxuosos. A peça usada pelo camisa 10 brasileiro foi escolhida devido à realização da Copa do Mundo na América do Norte, que acontecerá entre os dias 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, México e Canadá.

A camisa poderá ser vista pelo público a partir do dia 1º de julho, na sede da casa de leilões, o Breuer Building, localizado em Manhattan. Para adquirir a peça, os interessados poderão dar lances entre os dias 29 de junho e 16 de julho.