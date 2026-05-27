Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,0615 | Euro R$ 5,8865
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Vasco vence Barracas Central e se classifica para os play offs da Sul-Americana

Com o resultado, o Cruz-Maltino garantiu a classificação em segundo lugar do Grupo G. Partida, vencida por 3 a 0, foi disputada em São Januário, na noite dessa quarta-feira (27)

relogio min de leitura | Escrito por Redação 27 de maio de 2026 - 23:30
Adson foi o grande nome do Vasco na partida
Adson foi o grande nome do Vasco na partida -

Sem dificuldades, o Vasco se impôs diante do Barracas Central, da Argentina, e venceu por 3 a 0, em São Januário, nesta quarta-feira (27), pela Sul-Americana. Com o resultado, o Cruz-Maltino garantiu a classificação em segundo lugar do Grupo G e irá participar dos play-offs da competição. O Olímpia, que derrotou o Audax Italiano, terminou a chave na liderança e garantiu a vaga direta para as oitavas de final.

Como não conseguiu terminar em primeiro, o clube carioca terá uma partida a mais na tentativa de conquistar o título inédito. Na próxima fase, o Vasco vai encarar um dos terceiros colocados da fase de grupos da Libertadores, que irá disputar o mata-mata da Sul-Americana.

Na vitória sobre os argentinos nesta quarta-feira (27), a situação do Vasco foi bastante facilitada ainda no primeiro tempo. Aos 38 minutos, Rodrigo Insúa, do Barradas, acabou sendo expulso e com isso o clube carioca atuou com um jogador a mais por mais de 45 minutos. Dois gols do Cruz-Maltino saíram depois disso.

Leia também: 

Botafogo faz 3 a 1 de virada no Caracas e garante melhor campanha da Sul-Americana

HPV leva a 7,5 mil mortes anuais por câncer no Brasil

Neste domingo (31), em São Januário, o Vasco faz seu último jogo antes da paralisação para a Copa do Mundo. O Cruz-Maltino recebe o Atlético-MG, às 16h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro.

O JOGO

O Vasco teve domínio da partida desde o começo, mas tinha dificuldades de criar. Na primeira finalização para o gol, o Cruz-Maltino conseguiu abriu o placar. Aos 31 minutos, depois de escanteio, Thiago Santos finalizou, a defesa do Barracas Central rebateu e Adson apareceu para colocar o clube carioca em vantagem.

Aos 38 minutos, a situação ficou ainda melhor para o Vasco. Rodrigo Insúa deu uma entrada forte em Adson e acabou sendo expulso, deixando o clube carioca em vantagem numérica na partida. Nos acréscimos, o Cruz-Maltino ampliou. Tchê Tchê levantou bola para área, o goleiro Miña falhou e Adson apareceu de novo para completar para o fundo das redes.

O segundo tempo começou com mais um gol do Vasco. Aos nove minutos, Adson iniciou jogada e a bola sobrou para Johan Rojas, que acertou um belíssimo chute, anotando o terceiro do clube carioca em São Januário.

Com a vantagem numérica e no placar, o Vasco seguiu criando outras oportunidades, porém, acabou faltando um pouco de capricho. Aos 40 minutos, o Cruz-Maltino teve uma grande oportunidade em uma penalidade, mas Brenner acabou cobrando mal e o goleiro Miña fez a defesa. Porém, o resultado já era mais que suficiente para garantir a classificação.

Tags:

Barracas Central Sul-Americana vasco

Matérias Relacionadas