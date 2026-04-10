Em jogo de altos e baixos, Botafogo empata em 1 a 1 com Caracas

Na estreia de Franclim Carvalho como técnico, o Botafogo não começou bem na Copa Sul-Americana e ficou apenas no empate em 1 a 1 com o Caracas nesta quinta-feira (9/4), em pleno Estádio Nilton Santos. Arthur Cabral fez o gol alvinegro, no começo do segundo tempo, após entrar no intervalo

O jogo

Com uma formação ofensiva, o Botafogo tomou as rédeas do jogo, como já se esperava, enquanto o Caracas apostava nos contra-ataques. Mas o Alvinegro criou muito pouco, abusando dos dribles a mais.

Numa jogada de contra-ataque, aos 41 já, o Caracas chegou bem, Figueiroa chutou forte e Raul espalmou para escanteio. Na cobrança, Alexander Barboza afastou, Wilfred Correa dominou livre dentro da área sem marcação e chutou no canto, não dando qualquer chance de defesa: 1 a 0. No encerramento do primeiro tempo, vaias para o time da casa.

Leia também:

STF tem placar de 4 a 1 para eleições indiretas no Rio

Escolas de samba e Prefeitura do Rio anunciam 15 agremiações no Grupo Especial

Franclim Carvalho mexeu no intervalo, colocando Arthur Cabral. E a presença do centroavante resolveu. Aos quatro minutos, Álvaro Montoro lançou por cima, Danilo jogou para o meio, Júnior Santos disputou com o goleiro e o zagueiro e a Cabral, espero, aproveitou a sobra e deixou tudo igual no Nilton Santos: 1 a 1.

Próximos jogos do Botafogo

O Botafogo vira a chave e retorna a campo no domingo (12/4) para receber o Coritiba, às 16h, no Estádio Nilton Santos, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois, o Glorioso volta a jogar pela Copa Sul-Americana, quarta-feira (15/4), contra o Racing, às 19h, com portões fechados no El Cilindro.