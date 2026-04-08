Operação da PM termina com dois presos e arma, drogas e equipamentos de comunicação apreendidos (vídeo)

A ocorrência foi registrada na delegacia de Icaraí - Foto: Divulgação/Polícia Militar do Ri de Janeiro

A ocorrência foi registrada na delegacia de Icaraí - Foto: Divulgação/Polícia Militar do Ri de Janeiro

Uma operação de policiais do 12ºBPM (Niteroí) culminou com a prisão de dois suspeitos e na apreensão de arma, drogas e equipamentos de comunicação, na manhã desta quarta-feira (8), na Comunidade do Serrão, no bairro Cubango, em Niterói.

De acordo com a Polícia Militar, a ação faz parte da “Operação Barricada Zero” e teve início por volta das 8h, na Rua Dr. Rogério Pires de Melo. Policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) realizavam incursão na região, quando avistaram três homens em atitude suspeita. Ao perceberem a presença da equipe, os indivíduos fugiram em direção a uma área de mata.

Durante o cerco tático, um dos suspeitos teria apontado uma arma de fogo na direção dos agentes, que reagiram. O homem conseguiu escapar. Na sequência, os policiais conseguiram localizar e deter outros dois envolvidos.

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Com os suspeitos, foram apreendidos uma pistola calibre 9 mm com numeração suprimida, dois carregadores, 17 munições, além de 140 tabletes de maconha, totalizando cerca de 630 gramas, e 51 pinos de cocaína (32 gramas). Também foram encontrados dois rádios transmissores utilizados para comunicação entre os traficantes.

Segundo a polícia, um dos detidos admitiu atuar na venda de drogas, enquanto o outro seria responsável pela segurança do ponto de tráfico na comunidade, dominada por uma facção criminosa.

Os dois foram encaminhados para a 77ªDP (Icaraí), onde o caso foi registrado. Eles permanecem à disposição da Justiça.