No sufoco, Botafogo vence Mirassol e deixa zona rebaixamento
Partida, vencida por 3 a1, foi realizada no Estádio Nilton Santos, no Rio, na noite dessa quarta-feira (1)
Em partida com golaços e sufoco até o fim, o Botafogo conquistou a segunda vitória consecutiva no Brasileirão e deixou a zona de rebaixamento na noite desta quarta-feira (1). A equipe (que acertou a contratação do técnico Franclim Carvalho, mas ainda foi comandada por Rodrigo Bellão) derrotou o Mirassol por 3 a 2, no Estádio Nilton Santos. Os gols foram marcados por Arthur Cabral, Alex Telles e Júnior Santos - Sahylon e Igor Formiga descontaram para o time visitante, que não vence desde janeiro e pode terminar a rodada na última colocação.
O Mirassol vendeu caro a derrota no Nilton Santos. A equipe, que já havia sido superior no primeiro tempo (embora tenha ido para o intervalo perdendo por 2 a 1), não se entregou. Igor Formiga diminuiu a desvantagem no placar aos 47 minutos, em cabeçada que estufou a rede de Raul. E só não empatou porque Justino conseguiu travar a finalização de João Vitor praticamente no último lance.
Sexta-feira da Paixão terá nuvens e chuvas isoladas em parte do país
Carol Portugal e Renato Metello seguem à frente da Ala de Passistas do Tigre