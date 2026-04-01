No sufoco, Botafogo vence Mirassol e deixa zona rebaixamento

Partida, vencida por 3 a1, foi realizada no Estádio Nilton Santos, no Rio, na noite dessa quarta-feira (1)

Escrito por Redação | 01 de abril de 2026 - 21:53
Com resultado, Botafogo deixou a zona de rebaixamento
Em partida com golaços e sufoco até o fim, o Botafogo conquistou a segunda vitória consecutiva no Brasileirão e deixou a zona de rebaixamento na noite desta quarta-feira (1). A equipe (que acertou a contratação do técnico Franclim Carvalho, mas ainda foi comandada por Rodrigo Bellão) derrotou o Mirassol por 3 a 2, no Estádio Nilton Santos. Os gols foram marcados por Arthur Cabral, Alex Telles e Júnior Santos - Sahylon e Igor Formiga descontaram para o time visitante, que não vence desde janeiro e pode terminar a rodada na última colocação.

O Mirassol vendeu caro a derrota no Nilton Santos. A equipe, que já havia sido superior no primeiro tempo (embora tenha ido para o intervalo perdendo por 2 a 1), não se entregou. Igor Formiga diminuiu a desvantagem no placar aos 47 minutos, em cabeçada que estufou a rede de Raul. E só não empatou porque Justino conseguiu travar a finalização de João Vitor praticamente no último lance.

