França assume liderança do ranking da Fifa e Brasil cai para sexto

A 71 dias para a abertura da Copa do Mundo, a França chegou ao topo do ranking da Fifa pela primeira vez desde 2018 e o Brasil caiu para a sexta posição. A atualização da lista ocorreu nesta quarta-feira (1º), após o término da Data Fifa. Os Les Blues (Os Azuis, apelido da seleção francesa) ultrapassaram Espanha e Argentina, após as vitórias sobre Brasil (2 a 1) e Colômbia (3 a 1) nos últimos amistosos.

Já a Amarelinha perdeu a quinta posição para Portugal, que ganhou dos Estados Unidos (2 a 0) e empatou com o México (0 a 0), enquanto o Brasil somou um único triunfo, sobre a Croácia. (3 a 1). A Inglaterra manteve a quarta posição – empatou com o Uruguai (1 a 1) e perdeu para o Japão (1 a 0).

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A Espanha liderava a lista, mas caiu para a segunda posição após vitória sobre a Sérvia (3 a 0) e empate com o Egito (0 a 0). A atual campeã Argentina foi para o terceiro lugar ao somar dois triunfos: contra a Mauritânia (2 a 1) e Zâmbia (5 a 0).

Embora sirva de referência, o ranking da Fifa não antecipa o desempenho das seleções no Mundial. Na última edição da Copa, no Catar (2022), o Brasil era o número 1 do ranking e a Argentina, então terceira colocada, faturou o título. Na Copa da Rússia (2018), a Alemanha chegou como líder e a campeã foi a França, então sétima colocada na lista da Fifa.