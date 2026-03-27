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Galvão Bueno diz que não se preocupa com a derrota do Brasil para a França

O narrador vê a seleção no caminho certo

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 27 de março de 2026 - 11:41
Galvão Bueno diz que não está desesperado com a seleção brasileira
Galvão Bueno diz que não está desesperado com a seleção brasileira -

Após a derrota do Brasil contra a França, por 2 a 1, o narrador esportivo Galvão Bueno, de 75 anos, disse que está despreocupado com a seleção e que o time está em um bom caminho. A partida amistosa ocorreu em Boston, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira (26).

"Não estou desesperado. A França tem um grande time, vem de duas finais de Copa. Eles têm um entrosamento que o Brasil não tem. O 1º tempo foi todo da França, o 2º tempo foi brasileiro. A Seleção está pronta? Não. Está no caminho", comentou Galvão Bueno, em seu perfil no X.

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A seleção brasileira contou com uma vantagem numérica em quase todo o segundo tempo, mas não foi suficiente para ganhar a partida. A França perdeu o Upamecano, expulso aos oito minutos do final do primeiro tempo.

O Brasil volta a campo contra a Croácia, na próxima terça-feira (30), às 21h, no horário de Brasília, também nos Estados Unidos. A partida será uma revanche da última Copa do Mundo, quando o Brasil foi eliminado nos pênaltis nas quartas de final.

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Brasil perde para França Brasil x França Galvão Bueno

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