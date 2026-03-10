Parque RJ tem vagas disponíveis para aulas esportivas gratuitas

O Parque RJ Nosso Sonho já é referência na região como palco de momentos de lazer e práticas de atividades físicas. Além disso, o espaço conta com projeto gratuito que oferece aulas de iniciação a diversos esportes. No momento, há vagas disponíveis para a população em 12 modalidades: dança, futebol, capoeira, ginástica, basquete, handebol, zumba, funcional kids, ritmos, vôlei, tênis e badminton. As categorias possuem diferentes faixas etárias que incluem crianças, jovens e adultos.

Para participar de uma das aulas, é necessário ir até o Parque RJ Nosso Sonho, que fica na Rua Formosa, no Boa Vista, no horário da aula e contatar o professor responsável para preencher a ficha de inscrição.

O Parque RJ Nosso Sonho funciona de terça-feira a domingo, das 6h às 22h, e fecha às segundas-feiras para manutenção. A Prefeitura divulga regularmente todas as novidades do parque por meio das redes sociais oficiais e do site https://www.pmsg.rj.gov.br/fundacao-de-artes-esporte-e-lazer/parque-nosso-sonho/.

Dias e horários das aulas –

Dança: Terça-feira, das 8h10 às 9h10 e quarta-feira, das 9h às 10h.

Ginástica: Terça e quinta, das 7h às 8h; terça-feira, das 9h às 10h; quarta-feira, das 8h às 10h e quinta-feira, das 17h às 18h.

Handebol: Terça e quinta, das 8h às 9h30; quarta e sexta-feira, das 16h às 17h30.

Basquete: Terça e quinta, das 9h às 10h.

Funcional Kids: Quarta-feira, das 8h às 9h.

Zumba: Quinta-feira, das 8h às 9h.

Futebol: Terça-feira, das 19h às 20h.

Capoeira: Terça-feira, das 18h às 21h; quarta-feira, das 17h às 18h.

Ritmos: Quinta-feira, das 18h30 às 19h30.

Vôlei: Sexta-feira, das 19h às 21h.

Tênis: Quinta-feira, das 17h às 18h30.

Badminton: Quinta-feira, das 18h30 às 19h15.