Fluminense encaminha renovação de Martinelli

Martinelli está por detalhes de renovar com o Fluminense - Foto: Divulgação/Marcelo Gonçalves/Fluminense

O Fluminense se aproxima de renovar o contrato de Martinelli. O volante deve assinar um novo vínculo até 2030. Faltam apenas alguns ajustes para a assinatura.

O camisa 8 do Tricolor é um dos destaques do clube e já desperta interesse de clubes europeus. Nesta janela, o Flu recusou algumas investidas. Uma chegou ao valor de R$ 80 milhões.

Martinelli é visto como um jogador crucial para a equipe, além de ser muito valorizado internamente. O atual contrato do volante vai até 2027.

O jogador não é tratado como negociável, mas caso uma grande proposta chegue, há chances dele se transferir. A diretoria, inclusive, recebeu diferentes propostas, mas sequer abriu debate.