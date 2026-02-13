Fluminense encaminha renovação de Martinelli
Volante é destaque do Tricolor e deve assinar novo vínculo até 2030
min de leitura | Escrito por Redação | 13 de fevereiro de 2026 - 19:40
O Fluminense se aproxima de renovar o contrato de Martinelli. O volante deve assinar um novo vínculo até 2030. Faltam apenas alguns ajustes para a assinatura.
O camisa 8 do Tricolor é um dos destaques do clube e já desperta interesse de clubes europeus. Nesta janela, o Flu recusou algumas investidas. Uma chegou ao valor de R$ 80 milhões.
Martinelli é visto como um jogador crucial para a equipe, além de ser muito valorizado internamente. O atual contrato do volante vai até 2027.
O jogador não é tratado como negociável, mas caso uma grande proposta chegue, há chances dele se transferir. A diretoria, inclusive, recebeu diferentes propostas, mas sequer abriu debate.