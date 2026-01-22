CBF e Ancelotti fecham acordo para renovação até a Copa de 2030

As negociações começaram em outubro e avançaram no final do ano passado, com Ancelotti aprovando os termos propostos pela CBF - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e Carlo Ancelotti já acertaram a renovação do contrato do treinador da Seleção até a Copa de 2030. O italiano chega ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira (23), após férias no exterior, e a expectativa é de que o vínculo seja formalizado nas primeiras semanas de fevereiro, consolidando sua permanência no comando da equipe.

As negociações começaram em outubro e avançaram no final do ano passado, com Ancelotti aprovando os termos propostos pela CBF. Agora, a assinatura depende apenas de questões burocráticas, como análise de cláusulas e detalhes legais pelo departamento jurídico da confederação.

O técnico, que já recebe cerca de 10 milhões de euros por ano, manterá salário semelhante na renovação, com ajustes em bônus por conquistas. Atualmente, o contrato prevê prêmio de 5 milhões de euros caso o Brasil conquiste o hexa na Copa de 2026.

Ancelotti, de 66 anos, demonstra satisfação com a rotina que permite conciliar tempo entre o Canadá e o Rio de Janeiro, e o desejo de permanecer foi definido como “natural e consensual”. A CBF considera que ele reposicionou a Seleção e aumentou as expectativas para o Mundial do próximo ano.

O técnico está no comando desde maio do ano passado, com oito jogos disputados: quatro vitórias, dois empates e duas derrotas, marcando 14 gols e sofrendo cinco. Antes da convocação para a Copa, o Brasil fará amistosos contra França (26 de março, em Boston) e Croácia (31 de março, em Orlando). A estreia na Copa de 2026 será em 11 de junho, contra Marrocos, em Nova Jersey, seguida por Haiti e Escócia na primeira fase.