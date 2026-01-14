Fluminense estreia com vitória pora 2 a 1, contra o Mdureira, no 'Cariocão' 2026

O Fluminense estreou bem no Campeonato Carioca/2026. Com o time repleto de garotos, dois velhos conhecidos da torcida garantiram o 2 a 1 sobre o Madureira: Lezcano e John Kennedy - Marcão, de cabeça, descontou para o adversário. A partida foi realizada no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, na noite dessa quarta-feira (14).

Autor do primeiro gol do Fluminense na temporada, Lezcano ainda não havia marcado com a camisa do Flu. O jovem jogador uruguaio jogou pouco em 2025 e pode aproveitar o início do Carioca justamente para mostrar serviço, como fez nesta quarta. Já John Kennedy, que fez um gol de centroavante no Luso, tenta se colocar entre as opções que o técnico Zubeldía tem para posição.

