Parque RJ São Gonçalo entra na reta final de obras e ganha intervenções artísticas do projeto Cidade Ilustrada

O Parque RJ nasce como um espaço de convivência, lazer e pertencimento para o povo de São Gonçalo. - Foto: Divulgação/Renan Otto

As obras do Parque RJ São Gonçalo seguem em ritmo acelerado e já estão na reta final para entrega à população. Neste momento decisivo, a Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo entra em ação por meio do projeto Cidade Ilustrada, levando arte urbana, cor e identidade visual ao novo espaço de lazer dos gonçalenses.

As intervenções artísticas são assinadas pelo curador do projeto Cidade Ilustrada, Marcelo Eco, com a participação de artistas gonçalenses na execução das diversas obras espalhadas pelo parque. As artes visuais contemplam pontos estratégicos como a entrada principal, o prédio administrativo, guaritas e banheiros, criando uma identidade visual integrada ao espaço.

De acordo com a secretária de Turismo e Cultura, Julia Sobreira, a proposta vai além da estética.

“O Parque RJ nasce como um espaço de convivência, lazer e pertencimento para o povo de São Gonçalo. A arte urbana, que é muito presente no nosso dia a dia, chega para reforçar essa conexão com a nossa identidade cultural, valorizando a arte que existe na nossa cidade e tornando o parque ainda mais acolhedor para a população”, destacou.

Entre os destaques está um grande painel com representações de atividades esportivas como skate, futebol, basquete e vôlei de praia, localizado na divisa com a parede da concessionária Águas do Rio. O espaço também recebe uma frase do ator, escritor e diretor Lázaro Ramos, em homenagem a São Gonçalo. Próximo à escadaria da entrada principal, haverá o painel com personagens ‘A Família Gonçalense’.

Foto: Divulgação/Renan Otto

Para completar, uma grande arte gráfica minimalista colore o piso da área de shows e outras áreas do parque. Além de valorizar o ambiente, a intervenção serve como base visual para as placas informativas, reforçando a identidade do Parque RJ São Gonçalo e suas raízes na arte de rua. São Gonçalo é reconhecida como o berço do graffiti no Estado do Rio de Janeiro.

O local, onde antes funcionava o antigo Piscinão, está se transformando em uma ampla área de lazer, com opções para todas as idades. A previsão é que o novo espaço seja aberto ao público ainda neste verão.

As obras do Parque RJ São Gonçalo são realizadas por meio de uma parceria entre a Secretaria de Estado das Cidades e a Prefeitura de São Gonçalo, responsável pela elaboração do projeto, por meio da Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe). O investimento total é de R$ 44 milhões.

A nova área de lazer contará com área molhada com cascata de água, skate park, ciclovia, quadra poliesportiva, quadras de areia, campo de futebol society, área de convivência para piquenique, pista de atletismo, espaço para eventos e shows com capacidade para até 15 mil pessoas, parque infantil, parcão, academias para jovens e idosos, espaço de memórias, guarita da Guarda Municipal, prédio administrativo e banheiros.