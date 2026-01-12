Vasco perde para o Boafogo-SP e está eliminado da Copinha 2026
Os crias da colina caíram na segunda fase da competição
O Vasco foi derrotado por 1 a 0 pelo Botafogo-SP e acabou eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior na tarde desta segunda-feira (12). A partida, válida pela segunda fase da competição, foi disputada no Estádio Mário Lima Santos.
Com o resultado, a equipe carioca encerrou sua participação na Copinha com duas vitórias e duas derrotas, além de seis gols marcados. O Vasco havia garantido vaga na segunda fase após vencer o I9 na última sexta-feira, terminando a fase de grupos na segunda colocação.
O único gol da partida foi marcado logo no primeiro minuto de jogo. Ruan, camisa 19 do Botafogo-SP, balançou as redes após boa jogada do centroavante Iago. Depois de abrir o placar, a equipe paulista soube administrar a vantagem e controlou o ritmo da partida.
No primeiro tempo, o Vasco manteve maior posse de bola, mas teve dificuldades para criar oportunidades claras. A melhor chance da equipe cruzmaltina foi em uma cobrança de falta de Zuccarello, defendida pelo goleiro Adriano.
O cenário se repetiu na segunda etapa, com domínio territorial do Vasco, mas pouca efetividade no ataque. A falta de criatividade persistiu até o fim do jogo, enquanto o Botafogo-SP esteve mais próximo de ampliar o placar do que o time carioca de empatar a partida.