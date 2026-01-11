Flu vence o Sfera e se classifica com 100% na Copinha

O Fluminense venceu o Sfera-SP, na manhã deste domingo (11), por 2 a 1, pela terceira rodada da Copa São Paulo de Juniores, e se classificou na primeira colocação no grupo 25. O Tricolor ganhou todos seus três jogos na primeira fase.

O primeiro gol Tricolor saiu logo no primeiro minuto de jogo. Depois de erro de passe da zaga paulista, William Lopes aproveitou e bateu forte no canto direito do goleiro, que nada pôde fazer.

Depois do gol do Flu, o Sfera passou a atacar mais, visto que precisava da vitória para se classificar.

Pouco depois, o time paulista conseguiu chegar ao gol de empate. Borba arriscou de longe e marcou um belo gol.

O Fluminense acordou no jogo e marcou para desempatar o placar. Desta vez, Isack Gabriel balançou as redes, de pênalti.

O Sfera seguiu tentando voltar ao jogo, mas parou em boa atuação do goleiro Gabriel Félix.

Com a vitória, o Flu avançou em primeiro com 9 pontos ganhos. O Sfera acabou eliminado, com 1 ponto, na lanterna do grupo.

Agora o Fluminense enfrenta o Referência-SP, na terça-feira, ainda sem horário definido.