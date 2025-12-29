Vasco acerta a renovação de contrato do lateral Puma Rodríguez

O Vasco anunciou seu primeiro movimento visando o elenco da temporada 2026. O clube acertou a renovação de contrato do lateral Puma Rodríguez. Agora, o uruguaio tem vínculo com o Cruzmaltino até 2027, com opção de mais de um ano de extensão.

As duas partes desejavam a renovação. O Vasco queria ter Puma no elenco por conta da versatilidade e da qualidade do jogador, bastante elogiado pelo técnico Fernando Diniz. Puma também é identificado com o Vasco e queria continuar em São Januário.

Vasco anuncia renovação de contrato com Puma Rodríguez | Foto: Divulgação/Vasco

A vontade de permanecer no clube carioca fez com que seu staff sequer o oferecesse a outros clubes. Antes da final da Copa do Brasil, as partes chegaram a um acordo verbal. Faltavam apenas detalhes jurídicos para a assinatura do vínculo.

Puma Rodríguez recebeu os primeiros contatos para uma renovação no início do ano. As conversas, no entanto, não avançaram durante o primeiro semestre. No meio do ano, não era exagero pensar que a passagem do lateral pelo Vasco estava caminhando para o fim.

A situação do jogador mudou e ele se destacou nos treinos, tendo mais oportunidades, vindo do banco de reserva e sendo importante. Quando necessário, Puma voltou a ser a principal opção para substituir Paulo Henrique. Ele também foi titular na lateral-esquerda, quando substituiu Lucas Piton, que ficou de fora por lesão.