Final feliz: Flamengo anuncia renovação de Filipe Luís até 2027

E a novela que se fez em torno da renovação de contrato do técnico Filipe Luís com o Flamengo enfim teve um desfecho feliz. Nesta segunda-feira (29), o clube anunciou a extensão do vínculo com o treinador por mais dois anos, até o fim de 2027.

Em nota enviada à imprensa, o diretor de futebol do clube, José Boto, afirmou que o acerto aconteceu pelo "desejo genuíno" das duas partes.

"O desfecho positivo só foi possível porque havia, de ambas as partes, o desejo genuíno de continuidade do projeto, além da disposição conjunta para convergir interesses e construir um acordo equilibrado e sustentável, que atendesse aos anseios do técnico, mas também às políticas de governança do clube estabelecidas pelo Bap", completou, se referindo ao presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista.

Após o comunicado enviado à imprensa, o Flamengo fez o anúncio oficial nas redes sociais, garantindo a felicidade dos torcedores.

"A história não vai parar de ser escrita", publicou o perfil oficial do clube. Em outro post, o time carioca homenageou Filipe Luís com um vídeo que reuniu registros de sua história no Flamengo, desde os tempos de jogador. "É um privilégio ter você com a gente. Vamos por mais, Fili", afirmava a publicação.

Os comentários logo se encheram de comemoração dos torcedores. "Vamos curtir o réveillon em paz, que comecem os fogos", escreveu uma rubro-negra. "Orgulho da nação", publicou outra seguidora E teve até quem achasse o vínculo de mais dois anos insuficiente: "Vitalício para o Filipinho já", pediu um torcedor.

Entrave na renovação

A demora para definição da renovação de Filipe Luís teve como motivo o entrave sobre a remuneração da comissão técnica [o auxiliar Ivan Palanco e o preparador físico Diogo Linhares]. Inicialmente, o Flamengo topou pagar ao técnico um contrato de dois anos, até 2027, com um custo de 4 milhões de euros líquidos (mais de R$ 26 milhões), livre de impostos, o que daria um salário mensal acima de R$ 2 milhões. Dentro desse valor, estaria a comissão técnica, o que não foi aceito pelo agente Jorge Mendes, que negociou com o clube pelo treinador.

A pedida foi de 5 milhões de euros (cerca de R$ 33 milhões) livre de impostos, o que daria um ganho mensal de R$ 2,7 milhões, considerando os salários da comissão técnica, que totalizaria 20%. Com o tempo se esgotando, Filipe Luís retomou as negociações diretamente com José Boto, que assumiu uma postura mais diplomática em relação ao presidente do clube. Na noite deste domingo (28), os dois acertaram a renovação, com o treinador aceitando o valor inicial proposto pelo clube.