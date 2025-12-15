O Rio vai parar! Prefeitura anuncia ponto facultativo nesta quarta (17), dia de finais com Flamengo e Vasco

O esquema do ponto facultativo vale a partir do meio-dia da próxima quarta-feira (17) - Foto: Reprodução

O Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), anunciou na manhã desta segunda-feira (15) que o município terá ponto facultativo nesta quarta (17), para as finais envolvendo o Flamengo e Vasco. O esquema vale a partir do meio-dia.

O Rubro-Negro enfrenta o Paris Saint-Germain (PSG) às 14h pela decisão do Intercontinental, no Catar, e o Cruzmaltino pega o Corinthians às 21h30 na ida da final da Copa do Brasil, em São Paulo.

"Ainda bem que o prefeito é vascaíno, e o governador Cláudio Castro (PL) é flamenguista!”, afirmou Paes através de uma publicação nas redes sociais. “Então é isso: quarta-feira tem ponto facultativo a partir do meio-dia. Aproveitem, torçam bastante, mas com responsabilidade e respeito", completou o prefeito do Rio.

Mais detalhes virão em um decreto a ser publicado no Diário Oficial do Município desta terça (16).