Conheça Ryan Lucas Machado, gonçalense artilheiro do Carioca A2 Sub-15

Nas quadras da Comunidade do Coruja, um talento foi crescendo e se destacando no futebol. Ryan Lucas Machado, hoje com 15 anos, começou a ter contato com o esporte 10 anos atrás, quando os amigos o chamaram para um treino em uma escolinha, e passou a se apaixonar pelo esporte.

Ryan foi se adaptando e mostrando seu talento, quando percebeu que esse era o destino que queria seguir. Em uma conversa com os pais, comunicou que este era o seu sonho e embarcaram nessa jornada, matriculando o jovem talento na escolinha Estrela Azul e depois no Clube 5 de Julho, ambos de Niterói.

O futebol foi crescendo, gols foram marcados e com uma atuação na final de um torneio da cidade em 2024, conseguiu um teste no América-RJ, onde os avaliadores técnicos o aprovaram para jogar no clube.

A mãe de Ryan, Ana Helena Barbosa, 33, conta sobre o orgulho de ver a trajetória do filho: “É um sentimento de orgulho ver toda a trajetória dele, ver como ele busca, como ele realmente quer isso para a vida dele. A gente faz a nossa parte e a gente vê que ele faz a parte dele, Que realmente ele quer isso. Nós como pais, vemos ele se esforçando para conseguir chegar até onde ele quer.” disse a mãe.

Iesus Oliveira, 36, pai de Ryan, fala sobre a rotina pesada do filho e a disciplina do jovem: “ No lugar do trabalho, a gente não tem como estar com ele o tempo todo e querendo ou não, é longe para a gente. O América, é lá na Mesquita, ela (a mãe) teve que faltar dois dias do trabalho para ensinar ele o caminho. Ele levanta 4 horas da manhã todo dia. Pega ônibus, pega trem, na volta ainda pega três conduções, pega barca para poder ser mais rápido e dar tempo para ir para o colégio aqui em Niterói. Aí que a gente vê que ele realmente quer, porque não tem sido fácil.

O garoto, sorridente, conta que também sente orgulho dos pais e uma enorme gratidão pelo apoio que recebe. Ele também conta que a chegada no América foi a melhor possível, aumentando ainda mais esse sentimento “Quando eu cheguei e passei, senti muito orgulhoso, era meu aniversário ainda, foi um presente de Deus. Todo mundo gostou de mim e do meu futebol, fiz várias amizades, tô muito feliz.” disse Ryan.

O América tem uma figura muito ilustre na presidência, o ex-jogador Romário, que também é jogador do clube. Segundo Ryan, o bate papo nunca aconteceu, mas uma experiência marcou o garoto - a visita do zagueiro da seleção brasileira, Alexsandro, que hoje atua no Lille, da França, em junho. “Foi inesquecível, minha primeira vez falando com alguém da seleção brasileira, o cara lá da europa! Contou várias experiências dele e de onde ele veio, um momento único!” contou o garoto cheio de emoção.

Ryan afirma que não se apoia somente no talento e que a dedicação é fundamental. Ele joga de meia, mas atuou improvisado em 2025 como atacante, o que lhe rendeu a artilharia e o vice-campeonato do Carioca A2. O jovem se inspira em grandes jogadores, como Messi, Cristiano Ronaldo e principalmente Neymar, que é o seu grande ídolo no futebol.

“Quando a gente podia ir, que a gente via ele fazendo um gol, era uma alegria. E a gente em casa, quando a gente não podia, ou no trabalho, a gente sempre acompanhando pelo celular, torcendo. Aí quando vinha a notícia que era gol dele, a gente mandava mensagem pro outro, ligava pro outro. o América, é um grande clube, tem o Romário, que é o grande ídolo da minha geração e teve passagens em grandes clubes, o sonho é que nosso filho também chegue a lugares assim.” disse Iesus.

O jovem quer voar alto e sonha longe, seleção brasileira, Champions League e o futebol europeu, mas ao lado de quem sempre o apoiou, melhorando a vida de sua família.