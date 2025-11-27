Brasil perde para Itália nos pênaltis e fica em 4º no Mundial Sub-17

Na definição do placar nas penalidades, João Pedro chegou a pegar a cobrança do italiano André Luongo, mas o goleiro Longoni realizou duas defesas - Foto: Nelson Termer/CBF

Na definição do placar nas penalidades, João Pedro chegou a pegar a cobrança do italiano André Luongo, mas o goleiro Longoni realizou duas defesas - Foto: Nelson Termer/CBF

A seleção brasileira masculina Sub-17 terminou o Campeonato Mundial Sub-17 em Doha (Catar) na quarta posição, após ser superada pela Itália por 4 a 2 na cobrança de pênaltis no complexo esportivo Aspire Zone. Mesmo com um jogador a menos expulso aos 12 minutos de jogo, o Brasil segurou o empate sem gols até o final do tempo regulamentar (90 minutos) da disputa por medalha de bronze. Na definição do placar nas penalidades, João Pedro chegou a pegar a cobrança do italiano André Luongo, mas o goleiro Longoni realizou duas defesas - chutes dos brasileiros Luiz Pacheco e Luiz Eduardo – e a Azzurra assegurou a terceira posição no pódio.

Embora tenha deixado escapar o bronze, o Brasil encerrou o Mundial se perder sequer uma partida nos 90 minutos. A Amarelinha somou duas vitórias e seis empates em oito jogos. Nas partidas eliminatórias, o Brasil eliminou nos pênaltis o Paraguai nas oitavas de final e também a França nas quartas. Depois, nas semifinais, a seleção comandada pelo técnico Carlos Eduardo Patetuci foi superada nos pênaltis, para Portugal.

Após a decisão do terceiro lugar, a seleção lusitana faturou o título inédito do Mundial Sub-17 após derrotar a Áustria por 1 a 0, no Estádio Internacional Khalifa, em Doha. O jogador Anísio Cabral fez o único gol da final, aos 31 minutos iniciais, e selou a vitória e a conquista do título. A Áustria foi vice-campeã do Mundial, que pela primeira vez reuniu 48 seleções.

O Brasil soma quatro títulos mundiais na categoria Sub-17: levantou a taça em 1997, 1999, 2003 e 2019.