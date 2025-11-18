Brasil enfrenta a Tunísia no último amistoso do ano, nesta terça (18)

A seleção brasileira enfrenta a Tunísia, na tarde desta terça-feira (18), em mais um amistoso de preparação para a Copa do Mundo de 2026. O jogo acontece às 16h30, no Decathlon Stadium, em Lille, na França.

A partida será o último amistoso do Brasil em 2025. As duas seleções também se encontraram na preparação para o mundial no Catar, em 2022. Na ocasião, o Brasil venceu os africanos pelo placar de 5 a 1, com gols marcados por Neymar, Pedro, Raphinha e Richarlison.

A partida marca o oitavo jogo de Carlo Ancelotti sob o comando técnico da seleção brasileira. O italiano soma quatro vitórias, um empate e duas derrotas. A vitória de 2 a 0 sobre Senegal, renovou o astral do Brasil, após a derrota de virada por 3 a 2, para o Japão, na Data Fifa de outubro.

A Tunísia também chega animada para enfrentar o Brasil. A seleção fez uma campanha histórica nas Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo, finalizando sua participação com nove vitórias e um empate, fazendo 28 pontos de 30 possíveis.

Com isso, a seleção se classificou para jogar o sétimo Mundial em sua história, obtendo três classificações em sequência, especificamente para as Copas de 2018, 2022 e 2026.

A partida terá transmissão da TV Globo, Sportv e no youtube pela ge TV.

Provável escalação do Brasil: Ederson, Welsey, Marquinhos, Militão e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Rodrygo, Vini Jr., Matheus Cunha e Estêvão.

Provável escalação da Tunísia: Dahmen; Valery, Talbi, Bronn e Abdi; Skhiri; Layouni, Gharbi, Mejbri e Saad; Mastouri.