Botafogo e Fluminense ampliam possibilidade de classificação na Libertadores; entenda!

Após os jogos da 33ª rodada, Botafogo e Fluminense conseguiram melhorar suas posições na tabela - Foto: Divulgação

Após os jogos da 33ª rodada, Botafogo e Fluminense conseguiram melhorar suas posições na tabela - Foto: Divulgação

A briga por uma vaga na Libertadores de 2026 segue intensa no Campeonato Brasileiro. Após os jogos da 33ª rodada, Botafogo e Fluminense conseguiram melhorar suas posições na tabela e ampliaram as probabilidades de classificação. Já o Vasco vive um momento delicado e se distanciou da disputa após mais um revés.

Leia também:

Fla vence, aproveita derrota do Palmeiras e volta a igualar rival

Zé Felipe registra momento de descontração e brincadeira entre suas filhas e Ana Castela



Atuando fora de casa, o Botafogo empatou sem gols com o Sport, enquanto o Fluminense repetiu o placar diante do Cruzeiro. O desempenho manteve ambos bem colocados: o Alvinegro agora tem 95,4% de chances de garantir vaga, e o Tricolor, 85,6%, de acordo com projeções do Departamento de Matemática da UFMG.

O Vasco, por outro lado, voltou a tropeçar. Jogando em São Januário, o time perdeu para o Juventude por 3 a 1, acumulando a terceira derrota consecutiva no Brasileirão. Com isso, foi ultrapassado por São Paulo e Atlético-MG e viu suas chances de classificação despencarem para apenas 1,6%.

O Vasco, por outro lado, voltou a tropeçar | Foto: Divulgação/ @vascodagama

Na próxima rodada, o Botafogo enfrenta novamente o Sport, desta vez no Nilton Santos, na terça-feira (18), às 20h30. O Fluminense terá pela frente o Flamengo, em clássico marcado para quarta (19), às 21h30, no Maracanã. Já o Vasco tenta se recuperar contra o Grêmio, fora de casa, no mesmo dia e horário.