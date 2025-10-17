Fluminense deve ter o retorno de Lucho Acosta para o clássico contra o Vasco

O Fluminense deve ter novidades no time titular para o clássico diante do Vasco, na segunda-feira (20), às 19h30, no Maracanã. O meia Lucho Acosta, ausência na vitória sobre o Juventude na quinta (16), deve retornar à equipe.

Após o triunfo sobre os gaúchos, o técnico Luis Zubeldía afirmou que o argentino foi preservado por controle de carga e deve ser titular no próximo jogo. O Tricolor ainda fará mais dois treinos até definir a escalação.

Lucho deve estar entre os onze titulares, ao lado de Martinelli e Hércules no meio de campo do Flu.

Com a vitória sobre o Juventude, o Fluminense subiu uma posição, está em sétimo, chegou a 41 pontos e encurtou a distância para o G-6, que agora é de dois pontos.