Botafogo planeja redução de 30% na folha salarial do elenco para 2026

SAF inicia planejamento da próxima temporada sem perspectiva de novos investimentos e estuda contenções após gastos considerados altos neste ano

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 17 de outubro de 2025 - 19:55
O Botafogo começa a traçar metas para a próxima temporada. O clube decidiu colocar o pé no freio e, para 2026, visa reduzir a folha salarial do elenco em pelo menos 30%.

O ajuste está relacionado com a imprevisibilidade de orçamento para a sequência do projeto do Botafogo. O CEO do clube, Thairo Arruda, disse que precisaria de investimento de cerca de R$ 350 milhões no próximo ano. Esse dinheiro pode vir da venda de atletas e também de investimento externo.

Em entrevista, Thairo também explicou alguns debates que aconteceram na reunião do Conselho Deliberativo: "O caixa que a gente precisa depende do planejamento para 2026, que está sendo discutido agora. Depende do apetite do investidor. Depende de como a gente vai construir o plano do ano que vem que ainda está sendo discutido. É muito difícil falar qual é a dificuldade de caixa do Botafogo quando se tem essas discussões em andamento."

"Eu dei um número porque gosto de dar respostas precisas: "olha, algo em torno de R$ 350 milhões entre venda de atleta e dinheiro de investidor é um bom número para o ano que vem". De novo, não sou eu que decido isso", concluiu o dirigente.

Internamente, entende-se que os ajustes são necessário também pelos altos valores de contratações que não responderam positivamente ao longo da temporada. A tendência é que o clube passe por uma reformulação de perfil e não faça novos altos investimentos até possível mudança de cenário.

