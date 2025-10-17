Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Everton Cebolinha desfalca o Flamengo por pelo menos três semanas

Lesão no quadril vai tirar atacante de combate em momento que vivia ascensão em busca por espaço no time titular

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 17 de outubro de 2025 - 19:28
O atacante Everton Cebolinha, do Flamengo, será desfalque nas próximas semanas. O jogador se lesionou no clássico contra o Botafogo, na quarta (15) e perderá os próximos compromissos do Rubro-Negro.

O camisa 11 tem uma lesão no músculo do quadril - iliopsoas - e terá um período de recuperação de pelo menos três semanas. A contusão acontece no momento em que o jogador tentava reconquistar o espaço no time.

Ele saiu do banco na vitória sobre o Alvinegro por 3x0 e ficou em campo cerca de 20 minutos antes de deixar o gramado de maca. Ele participou da jogada do segundo gol do Fla, marcado por Luiz Araújo. Ele teve boa atuação e foi para o vestiário chorando.

Ainda no Nilton Santos, jogador e departamento médico perceberam a lesão, que foi confirmada no dia seguinte no CT, com o exame de ultrassom. Na tarde de quinta (16), Cebolinha realizou uma ressonância para descobrir o grau da lesão.

