Vasco lança terceiro uniforme, na cor marrom, para final de 2025

Camisa faz alusão aos títulos invictos do Carioca de Futebol e do Remo, em 1945 - Foto: Divulgação

Nesta sexta-feira (17), o Vasco divulgou seu novo terceiro uniforme para o final de 2025. A nova camisa dos jogadores é na cor marrom, e o uniforme de goleiro é azul claro.

As peças referenciam os 80 anos da conquista de "Campeão de Terra e Mar", quando o Vasco alcançou os títulos invictos do Campeonato Carioca de Futebol e no Remo, no ano de 1945.

Essa também é a última camisa lançada pela Kappa, atual fornecedora esportiva do Cruzmaltino. O clube já está acertado com a Nike para a confecção dos uniformes a partir de 2026. O lançamento desta sexta (17) já está disponível para a venda nas lojas do clube.

A provável estreia do uniforme 3 acontece já na próxima segunda-feira (20), no dia do clássico contra o Fluminense, no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Veja fotos da nova camisa do Vasco:

Robert Renan, Nuno Moreira e Hugo Moura com a nova camisa 3 do Vasco para 2025 | Foto: Divulgação

Nova camisa 3 do Vasco, última produzida pela Kappa | Foto: Divulgação