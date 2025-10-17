Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Vasco lança terceiro uniforme, na cor marrom, para final de 2025

Camisa faz homenagem aos 80 anos do título de "Campeão de Terra e Mar" e é o último produzido pela Kappa

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 17 de outubro de 2025 - 17:25
Camisa faz alusão aos títulos invictos do Carioca de Futebol e do Remo, em 1945
Nesta sexta-feira (17), o Vasco divulgou seu novo terceiro uniforme para o final de 2025. A nova camisa dos jogadores é na cor marrom, e o uniforme de goleiro é azul claro.

As peças referenciam os 80 anos da conquista de "Campeão de Terra e Mar", quando o Vasco alcançou os títulos invictos do Campeonato Carioca de Futebol e no Remo, no ano de 1945.

Essa também é a última camisa lançada pela Kappa, atual fornecedora esportiva do Cruzmaltino. O clube já está acertado com a Nike para a confecção dos uniformes a partir de 2026. O lançamento desta sexta (17) já está disponível para a venda nas lojas do clube.

A provável estreia do uniforme 3 acontece já na próxima segunda-feira (20), no dia do clássico contra o Fluminense, no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Veja fotos da nova camisa do Vasco:

Robert Renan, Nuno Moreira e Hugo Moura com a nova camisa 3 do Vasco para 2025
Robert Renan, Nuno Moreira e Hugo Moura com a nova camisa 3 do Vasco para 2025 |  Foto: Divulgação
Nova camisa 3 do Vasco, última produzida pela Kappa
Nova camisa 3 do Vasco, última produzida pela Kappa |  Foto: Divulgação
Robert Renan e o goleiro Pablo com os novos uniformes do Vasco
Robert Renan e o goleiro Pablo com os novos uniformes do Vasco |  Foto: Divulgação

