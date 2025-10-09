Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Botafogo acerta novo patrocínio para o calção

Alvinegro fecha contrato com empresa que organiza torneios internacionais até o fim de 2026

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 09 de outubro de 2025 - 20:31
Calção do Botafogo receberá novo patrocínio
O Botafogo anunciou, na tarde desta quinta-feira (09), a Vitória Cup como seu novo patrocinador. A marca estará no calção do Glorioso até o final da temporada 2026. Os valores, porém, foram mantidos em sigilo.

A companhia já estampará o local no próximo duelo do Alvinegro, no clássico contra o Flamengo, na quarta-feira (15), no retorno do Campeonato Brasileiro após a paralisação da Data Fifa.

A Vitória Cup é responsável por organizar torneios internacionais. Durante a paralisação para a Copa do Mundo de Clubes, em junho deste ano, equipes como Cruzeiro, Santos, Desportiva, Banfield e Defensa y Justícia realizaram jogos amistosos no Espírito Santo com a organização da empresa.

botafogo

