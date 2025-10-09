Fluminense fará exames em Keno, que deixou jogo contra o Mirassol com dores no tornozelo

Keno sentiu uma lesão no tornozelo e pode desfalcar o Fluminense nos próximos jogos - Foto: Lucas Merçon/Fluminense

Keno sentiu uma lesão no tornozelo e pode desfalcar o Fluminense nos próximos jogos - Foto: Lucas Merçon/Fluminense

O atacante Keno, substituto de Serna na derrota do Fluminense para o Mirassol por 2x1, será reavaliado pelo departamento médico do clube no retorno ao Rio de Janeiro. Ele deixou o campo no intervalo com dores no tornozelo.

O camisa 11 vinha ganhando mais espaço com Zubeldía depois de ter poucas oportunidades com Renato Gaúcho. Ele entrou nos minutos finais da partida contra o Atlético-MG e, em seu primeiro lance, marcou o terceiro gol da vitória tricolor.

Leia também:

▶ Campanha de vacinação antirrábica animal chega à Zona Norte de Niterói no próximo sábado

▶ Incêndios em automóveis afetam trânsito de Niterói e Itaboraí

No primeiro tempo contra o Mirassol, Keno quase marcou em contra-ataque. Aos 2 minutos de jogo, recebeu de Lucho Acosta, avançou em velocidade, mas parou no goleiro Walter. Ainda no primeiro tempo, ele ficou caído no gramado após ajudar o setor defensivo do Flu, mas na sequência se levantou e atuou até o intervalo.

Após a derrota, o Fluminense seguiu na sétima colocação do Campeonato Brasileiro, com 38 pontos somados. Agora, o Tricolor volta a campo apenas no dia 16 de outubro, uma quinta-feira, quando recebe o Juventude no Maracanã, em partida válida pela 28ª rodada.