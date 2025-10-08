Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Hugo Leal propõe punições mais severas contra som abusivo, descargas abertas e perturbação do sossego

Projeto já tramita na Câmara dos Deputados

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 08 de outubro de 2025 - 19:55
Hugo Leal apresenta projeto de lei que agrava as sanções para quem causar perturbação do sossego público
O deputado federal Hugo Leal (PSD/RJ) apresentou projeto de lei que agrava as sanções para quem causar perturbação do sossego público.

A proposta altera a Lei das Contravenções Penais e o Código de Trânsito Brasileiro, prevendo multas mais altas e até suspensão do direito de dirigir em casos de uso abusivo de som automotivo ou descargas abertas em veículos.

O texto também tipifica como contravenção penal a realização de eventos sem autorização legal que causem transtornos à vizinhança, com multas que podem chegar a R$ 500 mil.

Segundo o deputado Hugo Leal, a medida é necessária diante do impacto social e de saúde pública causado pelo excesso de ruídos:

“A perturbação do sossego é um problema crescente nas cidades, afeta a qualidade de vida da população, sobrecarrega a polícia e gera conflitos nas comunidades. Precisamos de punições mais severas para coibir abusos e garantir tranquilidade aos cidadãos”, afirmou.

