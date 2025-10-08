Com Paulo Henrique e Puma convocados, Vasco procura opções no elenco para vaga na lateral direita

Na próxima rodada do Brasileirão, o Vasco deve ter problemas para montar a lateral direita. O jogo é contra o Fortaleza, na quarta-feira (15), fora de casa, e o técnico Fernando Diniz não terá Paulo Henrique e Puma Rodríguez disponíveis.

Os dois estão defendendo suas seleções na Ásia e não terão tempo de retornar para a partida do Cruzmaltino. Paulo Henrique realizou nesta quarta-feira seu o primeiro treino com a seleção brasileira em Seul, onde a equipe de Carlo Ancelotti terá um amistoso contra a Coreia do Sul, na sexta-feira (10). Depois, viaja para Tóquio para encara o Japão na terça-feira (14), um dia antes da partida do Vasco em Fortaleza. Substituto imediato na posição, Puma Rodríguez também foi convocado pelo Uruguai, que enfrenta a República Dominicana, no dia 10; e o Uzbequistão, no dia 13, na Malásia.

Com isso, Diniz precisará optar por novas alternativas para a vaga. A primeira opção, e lateral de origem, Paulinho é base do Vasco e ainda não entrou em campo com o técnico vascaíno. Ele até vem aparecendo na lista de relacionados para as partidas. Em 2025, o jogador de 20 anos atuou nas duas primeiras partidas do time profissional no Campeonato Carioca, mas não recebeu mais oportunidades desde então e alterna jogos com o sub-20 e atividades com o elenco principal.

Outra opção é Tchê Tchê. O jogador é conhecido justamente pela versatilidade, atuando em várias opções, entre elas a lateral-direita. Ele ganhou destaque na posição em seu primeiro ano de Palmeiras, em 2016. Ele também atuou na função em suas passagens pelo São Paulo, Atlético-MG e Botafogo.

O colombiano Carlos Cuesta também é uma opção para Diniz. Ele já atuou pela lateral nos tempos de Galatasaray. Ao chegar no Vasco, o defensor deixou claro sua preferência por não atuar improvisado, algo que não aconteceu em seus três últimos anos na carreira.

O elenco se reapresentou nesta quarta-feira (08) para iniciar a preparação para uma sequência importante de jogos no Campeonato Brasileiro. A equipe ocupa a 11ª posição, com 33 pontos, oito de distância do Vitória, primeiro time na zona de rebaixamento.