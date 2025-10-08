Fluminense visita o surpreendente Mirassol em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro

Fluminense visita o Mirassol, nesta quarta (08), em jogo atrasado da 13ª rodada do Brasileirão - Foto: Lucas Merçon/Fluminense

O Fluminense encara o Mirassol, nesta quarta-feira (08), às 21h (horário de Brasília), no estádio Maião, em jogo atrasado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Este é um duelo inédito na história do futebol brasileiro.

A equipe do técnico Luis Zubeldía vive bom momento na competição. Após a chegada do treinador, o Tricolor conquistou duas vitórias e um empate. A partida é vista como fundamental para as pretensões do clube carioca no Brasileirão.

O provável onze inicial do Flu é: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Acosta; Canobbio, Keno e Cano (John Kennedy).

O Mirassol vem de uma sequência de três jogos sem vencer. São duas derrotas e um empate. A equipe paulista está, atualmente, na sexta colocação e soma 43 pontos em sua campanha surpreendente na estreia da Série A.

O time amarelo e verde deve entrar em campo com: Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Carlos Eduardo (Alesson) e Cristian.

A arbitragem é de Rodrigo José Pereira de Lima (PE). Ele é auxiliado por Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE). O VAR é comandado por Caio Max Augusto Vieira (GO).