Com volta de Vini Jr. e Rodrygo, Ancelotti divulga convocação da Seleção Brasileira para amistosos na Ásia
Brasil enfrenta Coreia do Sul e Japão nos próximos dias 10 e 14 de outubro
O treinador Carlo Ancelotti já selecionou que atletas vão representar o Brasil nos próximos dois amistosos da Seleção Brasileira. Em coletiva realizada nesta quarta (01), na sede da CBF, o italiano anunciou sua terceira convocação com os nomes que participarão dos confrontos contra a Coreia do Sul e o Japão.
O principal diferencial da lista é o retorno do gonçalense Vini Jr e de Rodrygo, que não estiveram na última convocação. O time brasileiro entra em campo no próximo dia 10 de outubro, em Seul, capital coreana, para enfrentar a seleção local. Já no dia 14, é a vez de enfrentar a seleção japonesa em Tóquio. Confira a lista completa de atletas convocados:
Goleiros: Bento (Al-Nassr), Ederson (Fenerbahçe) e Hugo Souza (Corinthians).
Zaga: Caio Henrique (Monaco), Carlos Augusto (Internazionale) Douglas Santos (Zenit), Militão (Real Madrid), Fabricio Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Beraldo (PSG), Vanderson (Monaco) e Wesley (Roma).
Meio-campo: André (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), João Gomes (Wolverhampton), Joelinton (Newcastle) e Paquetá (West Ham).
Ataque: Estevão (Chelsea), Martinelli (Arsenal), Igor Jesus (Nottingham Forest), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid) e Vini Jr (Real Madrid).
