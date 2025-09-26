Fernando Diniz, técnico do Vasco, faz lobby por retorno de Philippe Coutinho à Seleção brasileira

O meia Philippe Coutinho vive seu melhor momento desde seu retorno ao Vasco. O camisa 10 é o protagonista da equipe semifinalista da Copa do Brasil e que se afastou da zona de rebaixamento no Brasileirão.

Ele voltou a ter boa atuação na vitória de quarta (24), contra o Bahia, em São Januário, e marcou seu 11º gol na temporada. Coutinho ouviu do técnico Fernando Diniz que merece disputar a Copa do Mundo no ano que vem pela Seleção brasileira.

O técnico vascaíno foi questionado na entrevista coletiva sobre as chances de Coutinho ser lembrado por Ancelotti: "Acho que ele se credencia cada vez mais para ser um nome para disputar uma Copa do Mundo. Ele leva uma vantagem porque não precisa ser testado. Ele cada vez mais se coloca nessa condição. Fez uma partida brilhante. Fez gol, podia ter feito um golaço de falta. Treina cada vez mais, está se lesionando cada vez menos. Se credencia jogo a jogo a ser um dos candidatos a vaga na Copa do Mundo."

Em 2025, Coutinho atuou em 40 partidas, sendo 39 como titular do Vasco. Ele marcou 11 gols e contribuiu com quatro assistências. Já são 15 participações diretas em gols pelo Cruzmaltino até o momento. Esse é o seu melhor momento em números desde que defendeu o Bayern de Munique por empréstimo, em 2019/2020. Na ocasião, foram 11 gols e nove assistências com a camisa do clube alemão.

A última convocação de Philippe Coutinho para a Seleção brasileira foi em junho de 2022, quando entrou no segundo tempo do amistoso contra a Coreia do Sul e marcou um gol de pênalti. Ele participou da maior parte do ciclo pré-Copa e vivia a expectativa de jogar o Mundial na Catar, mas sofreu uma lesão nas vésperas da competição e ficou fora.

Na ocasião da última convocação, Coutinho defendia o Aston Villa, da Inglaterra. Ele terminou a temporada 2021/22 com apenas 19 jogos disputados, cinco gols marcados e distribuindo três assistências.