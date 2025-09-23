Fluminense recebe o Lanús de olho na semifinal da Sul-Americana

Fluminense faz o jogo da volta da Copa Sul-Americana, contra o Lanús, nesta terça (23) - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Fluminense faz o jogo da volta da Copa Sul-Americana, contra o Lanús, nesta terça (23) - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

O Fluminense recebe o Lanús, nesta terça-feira (23), às 21h30, no Maracanã, pelo confronto de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. O time do técnico Renato Gaúcho precisa vencer para seguir na competição. No jogo de ida, na Argentina, melhor para o Lanús, que venceu por 1x0.

Se vencer por um gol de diferença, o Flu leva a disputa da vaga para os pênaltis. Caso vença por dois ou mais gols, leva a vaga no tempo normal. O empate classifica o clube argentino. Quem se classificar enfrenta o vencedor do duelo entre Alianza Lima e Universad de Chile.

Renato poupou as peças principais do Fluminense no meio de semana, pelo Brasileirão, e bateu o Vitória por 1x0, em Salvador. O Tricolor tenta fazer valer o fator casa para o duelo, já que está invicto no Maracanã há 22 jogos em competições internacionais.

O time titular do Flu para o duelo deve ser: Fábio; Guga (Samuel Xavier), Thiago Silva, Freytes, Renê; Martinelli, Hércules, Lucho Acosta; Serna (Soteldo) Canobbio, Everaldo.

O Lanús também vem de vitória no campeonato nacional. Mesmo poupando alguns jogadores, bateu o Plantense por 2x1. Agora, tenta fazer a vantagem do primeiro jogo na Sul-Americana para chegar à semifinal da competição continental.

O onze inicial dos argentinos deve ter: Losada; Pérez, Izquierdoz, Canale e Marcich; Medina e Cardozo; Segovia, Moreno e Salvio; Castillo.

A arbitragem para o jogo é todo da Venezuela. Quem apita é Jesus Valenzuela. Ele é auxiliado por Jorge Urrego e Tulio Moreno. O VAR é comandado por Angel Arteaga.