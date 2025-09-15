Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Após torcer o tornozelo, Neymar critica gramado sintético: 'Comprovado… sintético é uma m****'

Em outras ocasiões, Neymar já demonstrou insatisfação com o gramado artificial

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 15 de setembro de 2025 - 10:26
Neymar não teve destaque no jogo contra o Atlético-MG
O atacante do Santos, Neymar, criticou o gramado sintético depois do empate do time com o Atlético-MG por 1 a 1, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro. Em sua conta nas redes sociais, o jogador escreveu: “Comprovado… sintético é uma m**.”**

Em outras ocasiões, Neymar já demonstrou insatisfação com o campo sintético. No final de agosto, o jogador se juntou à crítica de Memphis Depay, atacante da seleção holandesa e do Corinthians.

Na época, o atleta holandês escreveu: “A grama artificial mata o jogo. Brasil, quando vocês vão ouvir os jogadores?” Em resposta, concordando com o colega, Neymar escreveu: “Concordo.”

No jogo deste domingo (14), nos primeiros minutos da disputa, Neymar torceu o tornozelo esquerdo. O atleta recebeu atendimento médico e permaneceu na partida, mas sem destaque.

