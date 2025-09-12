Flamengo terá desfalques no retorno ao Brasileirão para encarar o Juventude, domingo (15), em Caxias do Sul

De la Cruz e Saúl devem ser titulares de novo no meio campo do Flamengo - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

O Flamengo voltará a campo no domingo (14), pelo Campeonato Brasileiro, para encarar o Juventude em Caxias do Sul. O Rubro-Negro terá alguns problemas para o duelo. O volante Jorginho e o lateral-direito Varela seguem no departamento médico e estão fora do jogo.

O camisa 21 vem enfrentando dores no músculo posterior da coxa esquerda e foi poupado no último jogo para evitar agravar o quadro. Ele chegou a voltar a treinar, mas ainda sentia um incômodo. O uruguaio voltou de sua seleção com uma pubalgia e é dúvida. Outro provável desfalque é Plata. Ele foi liberado por mais um dia pelo clube e se reapresentou nesta sexta (12), mas não foi a campo.

O que vai contar para os jogadores que não estão 100% fisicamente é a partida pela Libertadores na quinta (18), contra o Estudiantes, no Maracanã. A comissão avaliará os casos e bater o martelo em breve sobre as situações.

Além desses nomes, Bruno Henrique continua de fora e aguarda um efeito suspensivo para saber se poderá viajar com a delegação. Na zaga, a certeza é da entrada de Danilo no lugar do suspenso Léo Ortiz.

O Fla ainda tem mais uma atividade antes da viagem a Caxias do Sul. A equipe treina no Ninho do Urubu neste sábado (13) pela manhã e embarca em seguida. O Rubro-Negro é o líder do Brasileirão, com 47 pontos.