Renato Gaúcho mantém trinca de volantes no Fluminense para encarar o Bahia

Renato Gaúcho prepara o Fluminense para duelo contra o Bahia, pela Copa do Brasil, nesta quarta (10) - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

O Fluminense decide uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (10), contra o Bahia, às 19h, no Maracanã. Para o duelo, Renato Gaúcho terá aquilo que considera praticamente a força máxima do elenco.

A parte física não terá grande influência nas decisões, como estava acontecendo no mês passado. O elenco passou por um período de quase 10 dias durante a Data Fifa para se recuperar e entrar em preparação para o jogo das quartas de final.

Quem está fora é o lateral-direito Samuel Xavier. Ele se machucou no jogo de ida, na Fonte Nova, e não tem condições de atuar. Ele realiza trabalho na academia com a fisioterapia, mas deve ficar um tempo de fora do time titular.

Nas últimas atividades, Renato Gaúcho manteve o esquema com três volantes, que na visão dele, vem entregando o melhor rendimento ao Tricolor carioca durante a temporada. A base será a mesma do jogo de Salvador.

No primeiro jogo, o Bahia venceu o Fluminense por 1x0, gol de Luciano Juba, já nos acréscimos do segundo tempo. Agora, o Flu precisa vencer por um gol para levar a decisão da vaga para a disputa de pênaltis ou por dois gols ou mais para avançar direto. O empate dá a vaga aos baianos.