Carlo Ancelotti prepara o Brasil com várias mudanças para despedida das Eliminatórias

O Brasil deve ter várias mudanças para seu último compromisso nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O técnico Carlo Ancelotti revelou que prepara até oito mudanças em relação aos titulares da vitória sobre o Chile, no Maracanã, na quinta (04).

Uma das mudanças deve ser a entrada do atacante Samuel Lino, do Flamengo, no time titular. O jogador pode fazer sua estreia com a camisa da Seleção. Outro que pode ter uma chance é Vitinho. O lateral-direito pode herdar a vaga de Wesley que sentiu um desconforto no último treino. Nesse caso, seriam nove alterações.

Outros dois jogadores que entraram como titulares para encarar a seleção chilena e novamente estiveram no onze inicial na atividade final foram o goleiro Alisson e o meio-campista Bruno Guimarães.

A escalação treinada e que deve iniciar o duelo contra a Bolívia é: Alisson, Vitinho (Wesley), Fabrício Bruno, Alex e Caio Henrique; Andrey Santos, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Samuel Lino e Richarlison.

A Seleção brasileira já está classificada para a Copa do Mundo e ocupa a segunda colocação na tabela das Eliminatórias. Já a Bolívia ocupa o oitavo lugar e ainda sonha com uma vaga na repescagem para disputar o Mundial.