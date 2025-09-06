Brasil perde para a Itália e fica fora da final do Mundial de vôlei feminino

A Seleção Brasileira de vôlei chegou perto, mas não conseguiu garantir sua vaga na final do Mundial de vôlei feminino. Em disputa acirrada contra a Itália neste sábado (06), as meninas do Brasil chegaram a vencer dois sets. As rivais europeias, no entanto, também jogaram com fôlego e acabaram conquistando a vitória no set de desempate.

A disputa aconteceu em Bangkok, na Tailândia. O time brasileiro começou a partida melhor e abriu uma boa vantagem no primeiro set, que terminou em 25 a 22. As italianas voltaram para o segundo set mais agressivas e empataram, com um placar de 25 a 22. No terceiro, os dois lados se equilibram e a disputa se acirrou até o placar fechar em 30 a 28 para o Brasil.

Leia também:

➢ Flim 2025: Em sua maior edição, Festa Literária Internacional de Maricá atrai centenas de pessoas no primeiro dia de evento



➢ Rio inaugura hemocentro para atender população do interior do estado

Mais uma vez, o time da Itália voltou do intervalo com um fôlego extra e o quarto set, apesar de equilibrado no início, terminou com vitória delas por 25 a 22. No tie-break, o Brasil começou com vantagem, deixou as italianas virarem, se recuperou, mas acabou deixando o placar escorregar de novo e terminou com derrota por 15 a 13. Assim, a Itália repetiu a recente final feminina da Liga das Nações, que também terminou com vitória delas sobre o Brasil.

O time feminino do vôlei brasileiro agora briga para garantir um lugar no pódio e conquistar o terceiro lugar, que será disputado com o Japão. A partida já acontece neste domingo (07), às 5h30. Mais tarde, também amanhã, a Itália enfrenta a Turquia na final, marcada para acontecer às 9h30 no horário de Brasília.