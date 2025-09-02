Botafogo recusa proposta do Fulham, da Inglaterra, pelo volante Danilo

O Botafogo recusou uma oferta do Fulham, da Inglaterra, pelo volante Danilo, no valor de 30 milhões de euros (R$ 191 milhões). A proposta foi feita na segunda-feira (1º), no último dia da janela de transferências no futebol inglês.

As conversas não duraram muito. A diretoria do Glorioso rapidamente rejeitou qualquer hipótese com a justificativa de não haver tempo para reposição. Nesta janela, o volante Gregore, titular do clube carioca, foi vendido para o Al-Rayyan, do Catar. Danilo Barbosa também deixou clube e assinou com o Al-Ula, da Arábia Saudita.

Com isso, o clube não teria tempo para buscar um novo nome para a posição. O Botafogo chegou a abrir negociação para tentar Luan, do São Paulo, por empréstimo. O movimento aconteceu justamente para aumentar a quantidade de opções no setor de meio-campo.

Danilo chegou ao Botafogo há cerca de 45 dias. Ele foi comprado pelo Alvinegro por 22 milhões de euros, vindo do Nottingham Forest, da Inglaterra. Ele se tornou a maior contratação da história do Glorioso. Ele disputou nove jogos até agora, marcando um gol e contribuindo com uma assistência.